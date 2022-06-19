6 مستندات للحصول على «قرض مستورة» من بنك ناصر بقيمة 50 ألف جنيه

تزامنًا مع قرار بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن رفع الحد الأقصى لتمويل «قرض مستورة» إلى 50 ألف جنيه ومد فترة السداد إلى 3 سنوات، بدلًا من 30 ألف جنيه، تبحث الكثير من السيدات المعيلات عن شروط وخطوات الحصول على القرض، وأكد بنك ناصر أن التمويل يكون فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية.

مشروعات مستورة لتمكين المرأة

وأوضح بنك ناصر الإجتماعى أن قرض مستورة يغطى كل مشروعات التنمية، لافتًا إلى تنوع الأنشطة الخاصة بمشروعات مستورة ما بين «مشروعات تجارية والتى احتلت الصدارة في التنفيذ ثم مشروعات الإنتاج الحيواني يليها المشروعات المنزلية والمشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية» .

استهداف السيدات من سن 21 إلى 60 عامًا

وأكد البنك أن القرض يستهدف السيدات من سن 21 إلى 60 عامًا، بشرط التمتع بالسمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميدانى، لافتًا إلى أنه يتم منح التمويل بأقل عائد مميز لتشجيع السيدات على بدء المشروعات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه يتم تدريبهم على إدارة المشروعات، وكذلك كيفية التسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر، وذلك لنجاح المشروعات الممولة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض مستورة

وأوضح بنك ناصر أن هناك مستندات مطلوبة للحصول على قرض مستورة، بشرط أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات المتمثلة فيما يلي:

- تقديم المستفيدة صورة بطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية.

- طلب الحصول على القرض «نموذج 1».

- بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة أو الشؤون الاجتماعية «نموذج 2 ».

- تقدم المستفيدة الرقم التأمينى للمقترض.

- تقديم بيان معاش إن وجد.

- تقديم إيصال مرافق حديث.

تخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للمبادرة

وأشار بنك ناصر الاجتماعى أن «قرض مستورة» بدأ تطبيقه بالفعل فى عام المرأة 2017، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للمبادرة، حيث نجح البنك في تمويل أكثر من 21 ألف مشروع بمبلغ اجمالي 366 مليون جنيه تقريبًا منذ بدء النشاط.