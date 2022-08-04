نتيجة الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم يناقش المؤشرات الأولية

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا لمناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها العلمية والأدبية.

وناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة «العربية والأجنبية»، والشهادات الفنية، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتناول الاجتماع مُناقشة التخصصات العلمية الجديدة في الجامعات الحالية والجديدة، التي ستدخل التنسيق لأول مرة خلال العام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. مناقشة المؤشرات الأولية

واستعرض الدكتور طارق شوقي، في كلمته، مؤشرات نتائج الثانوية العامة بشُعبتيها العلمية والأدبية، وتطرق إلى بحث الترتيبات للتنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدةبما يتفق مع احتياجات سوق العمل.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التعليم العالي أنّ المنظومة ستشهد خلال العام الدراسي 2023، ضم 7 جامعات تكنولوجية جديدة «6 أكتوبر - برج العرب - شرق بورسعيد - طيبة - أسيوط الجديدة - سمنود - مصر الدولية التكنولوجية».

بالإضافة إلى 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية «أسيوط، المنصورة، المنيا، المنوفية، الإسماعيلية الجديدة، حلوان، الزقازيق، بنها، قنا، الإسكندرية، بني سويف، شرق بورسعيد»، بالإضافة إلى البرامج العلمية الجديدة التي يتم إضافتها في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.