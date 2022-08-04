بالأسماء.. إصابة 3 سيدات في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيبت 3 سيدات، اليوم الخميس، في حادث انقلاب «توك توك» بطريق «بهبشين» في دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد المركبة ورفع آثار الحادث.

انقلاب «توك توك»

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد تلقي بلاغ بانقلاب مركبة «توك توك» بطريق بهبشين بداىرة المركز ووقوع إصابات، ووجه مدير الأمن بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد المركبة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم حكمت عويس محمد، 60 سنة، مصابة اشتباه كسر في الذراع الأيسر، وإيمان إحمد عبد الرحيم، 47 سنة، اشتباه كسر في القدم اليمنى، ونجلاء محمد أبو زيد، مصابة بكدمات بالجسم متفرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.