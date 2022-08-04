تفاصيل سقوط المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في النزهة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مرتكبي واقعة سرقة من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء، وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت الداخلية في بيان لها صدر اليوم: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات لمتابعة الحالة الأمنية بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم، حال استقلالهم دراجة نارية تروسيكل دون لوحات معدنية محمل عليها عدد من قطع الألومنيوم، أثناء خروجهم من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم».

اعتراف المتهمين

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من الموقع المشار إليه وأضافوا بسابقة قيامهم بالسرقة من ذات الموقع وتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئ النية «شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة»، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما «دراجة نارية تروسيكل، محمل عليها المضبوطات المستولى عليها»، وبمواجهتهما اعترفا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين، وباستدعاء المسؤول على الموقع المشار إليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.