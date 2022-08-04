إحالة 83 عاملا بالمنشآت الحكومية في البحيرة للتحقيق.. «غياب وتزويغ»

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حملة رقابية مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الحكومية والخدمية بمركز ومدينة وادي النطرون.

وجري تنفيذ الحملة علي الوحدات المحلية بالمدينة وقرية بني سلامة والادارة الزراعية، والإدارة التعليمية، وإدارة الشباب والرياضة، والإدارة الصحية، والوحدة الصحية بقرية بني سلامة، ومكتب الصحة.

رصد 38 تغيب عن العمل

وأسفرت الحملة عن رصد 38 حالة ترك عمل بدون سند قانوني بـ5 منشآت حكومية، و45 حالة غياب من العاملين بدون سند قانوني بـ6 منشآت حكومية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

حملة رقابية مكبرة في إدكو

كما شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أمس، حملة رقابية مكثفة على الوحدات الصحية، وأسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق معهم لتركهم العمل بدون سند قانوني، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز شبراخيت حملة رقابية، أسفرت عن إحالة 3 عاملين بعدد من المنشآت الحكومية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في مواعيده الرسمية وجري إحالتهم للتحقيق.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود حملة رقابية أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق، وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.