إحالة 203 موظفين للتحقيق لعدم الانضباط الإداري في حملة رقابية بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة عمر لبيب، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير ومدينة النوبارية، في حملة انضباط إداري على المصالح الحكومية شملت المرور على «مستشفى النوبارية المركزي - الإدارة الصحية بأبو المطامير - مستشفى أبو المطامير - الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير»؛ لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين.

وأسفرت الحملات بالمرور عن ضبط 127 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني في 4 منشآت حكومية، ورصد 76 حالة ترك عمل من العاملين دون سند قانوني في 3 منشآت حكومية.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

كما شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، أمس، حملة رقابية مكبرة علي المصالح الحكومية أسفرت عن إحالة 5 عاملين؛ للتحقيق لتغيبهم عن العمل في مواعيده الرسمية.

كما شنت إدارة الرقابة أيضا بمركز أبو حمص حملة رقابية مكبرة أمس أسفرت عن إحالة 8 عاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.