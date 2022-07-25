إحالة 148 عاملاً للتحقيق خلال حملة رقابية على مستشفيات البحيرة

شنت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات بمحافظة البحيرة اليوم، حملات رقابية مشددة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة على عدد من المؤسسات الحكومية والمستشفيات.

أسفرت الحملة الرقابية عن إحالة 139 من العاملين بالمستشفي العام والوحدة المحلية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

إحالة 9 عاملين للتحقيق

كما تم إحالة 9 من العاملين بالوحدة الصحية والمستشفي بفرنوي بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل في أوقاته الرسمية دون وجود سند قانوني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية، للوقوف على مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل.

تشديد الرقابة على المصالح الحكومية

وشدد محافظ البحيرة على المرور بصفة دورية على جميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين في الحال.

حملات تموينية مكبرة

ونفذت مديرية التموين بالبحيرة أيضا حملة تموينية مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهه مافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء حيث جاء ذلك طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

ونفذت المديرية حملة علي مطحن دمنهور وذلك لإنتاجه دقيق مدعم ناقص الوزن بعدد 10000 شيكارة باجمالى كمية تقدر بـ4.5 طن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيش لصرف النخالة

كما نفذت الحملة متابعة تفتيش لحركة صرف النخالة، حيث جرى اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة التي تضمن صرف ووصول كميات النخالة للمواطنين وعدم بيعها في السوق السوداء.