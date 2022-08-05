حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

عالم الأبراج يرتبط بالفلك ويهتم بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجًا أولها الحمل وآخرها الحوت.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس الحالي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 5-8-2022 على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك مواليد برج الحمل أن القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك أن تنتبه لأموالك وتفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار شرائي تقوم به.

حظك اليوم برج الحمل 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور سريعا لصالحك وتحسن من إدارة المواقف في حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الثور 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الغير، عليك فقط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع حبيبك.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ووعليك أن تعتني بصحتك وتنظم وقتك وجهدك بشكل جيد.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتجنب حسد المحيطين بك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية بشكل كبير.

حظك اليوم برج السرطان 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويدفعك اليوم للحركة والإنجاز بكل الطاقة عليك فقط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس تدفعك للتجديد وقد تعبر عما بداخلك من حب للغير بشكل عملي.

حظك اليوم برج الأسد 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتجنب الصدام مع الغير بشكل كبير حتى تتجنب المشكلات.

حظك اليوم برج الأسد 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للإنغماس في ذكريات حزينة عليك أن تحاول أن تقاوم ذلك وأن ترد بلباقة.

حظك اليوم برج العذراء 5-8-2022 على الصعيد المهني

انتبه لحقوقك، حيث أن الحظ يحالفك اليوم أينما ذهبت مما يجعلك تحقق نجاحات كبيرة.

حظك اليوم برج العذراء 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمنحك قدرة على إقامة حوارات متوازنة للتعبير عن نفسك بشكل جيد.

حظك اليوم برج الميزان 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال، لذا عليك أن تحدد أولوياتك لتتخذ قرارات حكيمة في عملك ومصاريفك، وتبعد عن الإسراف.

حظك اليوم برج الميزان 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تحافظ على اللباقة لتحافظ على علاقات سليمة مع أحبائك.

حظك اليوم برج العقرب 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على التطور ويدفعك لتنمية أعمال، عليك أن تكون أكثر ذكاء لتنجح في عملك.

حظك اليوم برج العقرب 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ ويجعلك ساحرًا ومتألقًا أمام الغير.

حظك اليوم برج القوس 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة، عليك أن تأخذ قسطًا وافرًا من الراحة ولا تبذل مجهودًا كبيرًا.

حظك اليوم برج القوس 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للعزلة قليلا، ويساعدك ذلك على التأمل واستعادة هدوئك النفسي.

حظك اليوم برج الجدي 5-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها، عليك فقط أن تتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الجدي 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو متفتح مع الأشخاص المقربين منك.

حظك اليوم برج الدلو 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضع الضغوط على عاتقك لذا عليك أن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الدلو 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

لا تسمح لشخص ما بالتدخل في شئونك الخاصة مهما كان.

حظك اليوم برج الحوت 5-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص مهمة ويمدك برغبة في المعرفة عليك أن تنتبه لحقوقك بشكل كبير.

حظك اليوم برج الحوت 5-8-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تعمل على مساعدة الأحباب وتسعد بدعم متبادل.