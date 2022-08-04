درجات الحرارة اليوم الخميس 4-8-2022 في مصر.. شبورة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، وأصدرَت بيانًا بشان تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في كل المدن والمحافظات مشيرة إلى استمرار ارتفاع حرارة الجو.

وقال بيان الأرصاد، إنَّ طقس اليوم سيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى نشاط الرياح، كما ستكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 33- 20

سيوة 38 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 39 - 26

نخل 38 - 21

نويبع 39 - 27

طابا 38 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 23

أسيوط 40- 23

سوهاج 41 - 25

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 43 - 26

شلاتين 38 - 29

أبو رماد 37 - 28

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 27