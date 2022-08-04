لو عايز تتعين في وظيفة حكومية.. اعرف الشروط من القانون

يعد اللاتحاق بالوظائف هو أكثر ما يهم فئة كبيرة من المواطنين، فالاستقرار الوظيفي يمثل الاستقرار الاقتصادي للأفراد، لذا يقبل العديد منهم على الالتحاق بوظيفة، لا سيما الوظائف الحكومية، لما فيها من مميزات عديدة يمكن للمواطن أن يستفيد بها في حالة إذا كان يعمل بوظيفة حكومية.

القانون يحدد شروط الالتحاق بوظائف حكومية

وقد جاء القانون ينظم عملية الالتحاق بالوظائف الحكومية، ووضع بعض الشروط التي يجب توافرها عند المقبل على الوظيفة حتى يضمن فرصة التحاقه بالوظيفة، حيث جاءت المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، تحتوي على عدد من الشروط، يجب أن تتوافر لدى المقبل على الوظيفة.

وجاء على هذه الشروط هي أن يكون الموظف مصري الجنسية، أو يكون لديه جنسية واحدة من العربية، التي تعامل المصريين بنفس الطريقة في مسألة التوظيف بالوظائف المدنية، فضلا عن أن يكون الموظف يتمتع بالسمعة الطيبة، والسيرة الحسنة، وتكون سيرته خالية تمام من السمعة السيئة، فضلا عن أهمية أن يكون المواطن لم يتعرض للفصل من مهنته القديمة من خلال قرار تأديبي.

اللياقة البدنية شرط للاتحاق بالوظيفة

وجاء في نفس ذات المادة، أنه من شروط الالتحاق بالوظائف الحكومية، ألا يكون المواطن الذي قدم لأجل الالتحاق بالوظيفة، لديه أي حكم جنائي من قبل، أي تم الحكم عليه بعقوبة من شأنها أن تقيد الحرية، وكان ذلك في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما يجب أن يتمتع المواطن بصحة جيدة ولياقة جسدية تناسب طبيعة الوظيفة التي تقدم إليها، وللتحقق من ذلك، على المواطن أن يصدر شهادة من المجلس الطبي المختص، تثبت مدى لياقة وصحة المواطن، وإن كانت تتناسب مع الوظيفة المقدم إليها من عدمه.

وفي بعض الوظائف، يتم عمل اختبارات للمواطن قبل قبول أو رفض التحاقه بالوظيفة، وجاء في نفس ذات المادة سالفة الذكر، أنه لابد أن يكون المواطن مستوفي لاشتراطاته الوظيفة، وأن يتمكن من اجتياز الاختبارات المحددة، هذا بالإضافة إلى ألا يقل عمره عن 18 عاما.