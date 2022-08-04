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«التعليم»: التقديم لمدرسة إمبابة الصناعية بنين المتخصصة 6 أغسطس إلكترونيا

كتب:

أميرة فكري
12:40 م | الخميس 04 أغسطس 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لأول مرة في مجال مهنة «فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة» بمدرسة إمبابة الصناعية بنين بالجيزة، وذلك بعد تطوير البرنامج الدراسي طبقًا لأحدث النظم في العالم، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس 2022، عبر الرابط التالي: https://exls.emis.gov.eg

شروط التقديم لمدرسة إمبابة الصناعية

وحددت الوزارة شرط للالتحاق بهذا المجال بالمدرسة من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي بمجموع كلي 225 درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة – الجيزة - القليوبية».

عقد الاختبارات للطلبة المتقدمين إلكترونيًا

وأوضحت الوزارة، أنه ستعقد الاختبارات للطلبة المتقدمين إلكترونيًا «On Line»، وذلك يوم 24 أغسطس 2022، بعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار أفضل العناصر منهم.

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