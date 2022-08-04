القصة الكاملة لدهس طالب ثانوية بالساحل الشمالي.. «كان متوقع مجموع كبير»

فارس عاشور، طالب الثانوية العامة الذي رحل عن عالمنا قبل أيام من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وتسبب في حالة من الحزن الشديد بين طلاب الإسكندرية، خاصة مع مشهد وفاته الصعب وفصل جسده عن رأسه، وذلك نتيجة دهسه من قبل سيارة مسرعة كانت على طريق الساحل الشمالي.

جنازة فارس عاشور طالب الثانوية الراحل

في جنازة مهيبة ودع طلاب الثانوية العامة صديقهم الراحل فارس عاشور، الذي لم يستطع الفرح بنجاحه ونتيجته خاصة بعد عام صعب عاشه فارس في الثانوية العامة، خاصة أنه كان يأمل فى الحصول علي مجموع كبير في الثانوية العامة.

حضر جنازة فارس أكثر من 5000 شخص من أصدقاء فارس عاشور والأهل، إضافة إلى عدد من أهالى المحافظة ممن سمع عن طالب الثانوية الراحل.

وكان حادث وقع أول أمس على طريق العلمين، حيث لقي فارس عاشور مصرعه في حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، نتيجة سباق سيارات طائش أنهى حياته سريعاً وتم فصل الجسد عن الرأس.

طالب الثانوية الراحل فارس عاشور عن النتيجة

«أنا مطمن ومش خايف من نتيجة الثانوية العامة، ومجموعى حيكون كبير».. هكذا كانت آخر كلمات طالب الثانوية العامة الراحل فارس محمود عاشور لاصدقائه، قبل ساعات من رحيله، الذي لقي مصرعه ضحية سباق سيارات طائش على طريق العلمين، وذلك قبل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، فيما قال ياسين فؤاد صديق «فارس» لـ«الوطن»: «فارس كان مبسوط من الامتحانات جدا وكان بيقول انه مش مستنى كلية معينة واللي ربنا يجيبه كويس».

أصدقاء فارس عاشور يجمعون لصدقة جارية

وأنشأ أصدقاء فارس مجموعة على تطبيق الواتساب مجمعين بعضهم لعمل صدقة جارية على روح صديقهم فارس ضحية سباق السيارات، الذي توفي أول أمس في حادث، بعد انتهائه من إتمام امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبي، ذاهبا للاستجمام بالساحل الشمالي هو وأصدقاؤه ولكن ذهب فارس ضحية «سباق طائش» على طريق العلمين.