كواليس حضور «أم» حفل تخرج ابنتها بأنبوبة أكسجين: لن أذهب بدونك «صور»

لم يمنعها مرضها الشديد وتنقلها من مكان إلى آخر بأسطوانة الأكسجين أن تحضر حفل تخرج ابنتها من كلية التربية داخل إحدى القاعات الموجودة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لاقت هذه الأم الحديدية تعاطف وامتنان الملايين على منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام.

كواليس ما قبل الذهاب إلى حفل التخرج

وعلقت الطالبة نيرة خالد 22، بقولها إن والدتها تعاني من نقص في الأكسجين منذ عدة سنوات ولا تستطيع الذهاب إلى أي مكان بدون أسطوانة الأكسجين مما جعلها لا تخرج من منزلها سوى للأشياء الضرورية فقط، حيث ترتدي قناع الوجه الخاص بأسطوانة الأكسجين طوال الـ24 ساعة حتى أثناء خلودها إلى النوم.

وأوضحت نيرة التي تخرجت من كلية التربية جامعة المنوفية أنها عرضت على والدتها «هانم علي» 40 سنة، الذهاب معها في حفل تخرجها ولكن والدتها رفضت بسبب مرضها لأنها لا تسير بدون أسطوانة الأكسجين، ثم عادت وتراجعت بمجرد أن علمت أن ابنتها لن تذهب بدونها، وقبلت بالذهاب معها والجلوس في القاعة دون التحرك من مكانها لعدم ضياع فرصة التكريم.

لحظات ما قبل وصول والدة نيرة

أضافت أنها ذهبت هي ووالدتها إلى قاعة التخرج وما إن جلست شعرت والدتها بتعب شديد الأمر الذي جعلها تغادر المكان وتترك ابنتها، مما أدى إلى وجود حالة من الحزن الشديد عند الطالبة نيرة لعدم حضور والدتها، مشيرة أنها أثناء لحظة تكريمها فوجئت بوصول والدتها إلى منصات الحفلة واحتضنتها وسط حالة من الذهول والفرح والتحية لها.

مشكلة تشخيص مرض والدة نيرة

واستطردت نيرة أن والدتها ذهبت إلى عدد كبير من الأطباء خلال السنوات الماضية ولكن دون جدوى بسبب اختلاف الأطباء في تشخيص حالة والدتها بدقة معللين أنها تعاني من ضيق في التنفس، متمنية أن يكون هناك مساعدة لوالدتها في الخروج من شبح المرض التي تعاني منه منذ سنوات، حيث تجلس في المنزل طوال الوقت بأسطوانة الأكسجين ولا تذهب إلى أي مكان خلال الفترة الماضية.