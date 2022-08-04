محمد دياب يظهر مع نجم Moon Knight أوسكار إيزاك في القاهرة: هو فيه جزء ثاني؟

يتساءل قطاع كبير من الجمهور عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل Moon Knight بعد النجاح الكبير الذي شهده العمل خلال الفترة الماضية، بعد عرضه عبر منصة «ديزني +».

حقيقة وجود جزء ثاني من Moon Knight

وكان السبب الأساسي الذي جعل الجمهور يتساءل عن الجزء الثاني من مسلسل Moon Knight هو وجود بطل العمل النجم العالمي أوسكار إيزاك في القاهرة، بصحبة مخرج العمل محمد دياب.

ونشرت ابنة محمد دياب فيديو عبر تطبيق «تيك توك» يجمع والدها بأوسكار إيزاك أثناء زيارته لمصر، وعند سؤاله عن إمكانية وجود جزء ثاني من مسلسل Moon Knight أجاب أوسكار: «وإيه السبب غير دا اللي يخلينا في القاهرة».

أوسكار إيزاك يزور معالم القاهرة برفقة محمد دياب

يذكر أن أوسكار إيزاك زار أغلب المناطق التي كان من المفترض أن يتم بها تصوير مشاهد المسلسل منها: متحف الحضارة، والمتحف المصري، الأهرمات، بالإضافة إلى وجوده في رحلة نيلية برفقة محمد دياب وزوجته، ومن المفترض أن تكون زيارة أوسكار لمصر ولتلك الأماكن بالتحديد لتفكيرهم بإطلاق جزء ثاني من العمل، خاصة بعد النجاح الكبير والإشادات الواسعة التي حصدها الجزء الأول.

محمد ياب يتحدث عن كواليس Moon Knight

وتحدث المخرج محمد دياب خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» في وقت سابق عن كواليس تقديمه مسلسل Moon Knight وتعاونه مع النجم العالمي أوسكار إيزاك.

وأشار دياب خلال الحوار أن «إيزاك» طلب منه تقديم نسخة من سيناريو المسلسل ليقوم ببطولته، «لما قدمت أنا وزوجتي سارة المشروع، وبعده انضم أوسكار أيزك، شاف أفلامنا اشتباك وأميرة وكلمني في التليفون، وكان أحد اشتراطاته إننا نكتب نسخة من السيناريو».