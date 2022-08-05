حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء يستطيع التكيف مع مختلف المواقف التي يمر بها، فهو يحب أن يتعامل مع مختلف الأشخاص والمواقف التي يمر بها مهما كانت، كما أنه يحب المغامرات وعيش تجارب جديدة تجعله يشعر بالسعادة والبهجة، فهو يحب أن يجعل نفسه سعيدا بشتى الطرق التي يستطيع القيام بها.

مواصفات برج الجوزاء

كما يتسم مولود برج الجوزاء بالذكاء الشديد، فهو يتسم بقدرته على ملاحظة أقل الأشياء مهما كانت، كما أنه يتسم بالمرح ويضيف البهجة على مختلف المواقف التي يكون بها لذا يحب أصدقائه الجلوس معه حتى لا يشعروا بالملل لأنه يمتلك حسًا عاليًا من الفكاهة.

واليوم يسعى مولود برج الجوزاء لمعرفة حظ البرج على الصعيد المهني والعاطفي، لذا تستعرضه «الوطن» وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة، لذا عليك أن تعتني بصحتك بشكل كبير؛ لكي تتمكن من تحقيق أهدافك وتنظم جهدك بشكل جيد، حتى تصل لأعلى مراتب النجاح وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تتجنب العيون، حيث أن البوح بكل شئ لكل من حولك قد يعرضك لمواقف كبيرة مع الحسد، لذا عليك أن تكون كتوم بشكل أكبر ولا تتحدث عن حياتك الشخصية مع الغير.