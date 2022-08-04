منطقة الوايلي الطبية: حملات للتطعيم بلقاح كورونا في المترو والنوادي

قالت الدكتورة سعاد محمد مدير المنطقة الطبية بالوايلي، إنّ المراكز الطبية الثابتة والمتنقلة تواصل جولاتها بمحافظات مصر لتطعيم المواطنين ضد كورونا، مشيرة إلى أن هذه الحملة بدأت في يونيو الماضي، وتستهدف الوصول إلى المواطنين بمختلف فئاتهم، لافتة إلى توفير كل الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية الثالثة والرابعة.

تطعيم المواطنين داخل القطارات ومترو الأنفاق

وأضافت في تقرير مذاع على شاشة «النيل للأخبار»، أن المراكز الطبية المتنقلة تستهدف الوصول للمواطن في مختلف المناطق، حيث قامت الحملة بالتوجه إلى مترو الأنفاق، كما تمركزت بـ السكك الحديدية، لافتة إلى تطعيم الحملة المواطنين داخل القطارات أثناء سفرهم.

تطعيم جميع المواطنين في نفس التوقيت

وأوضحت مدير المنطقة الطبية بالوايلي أن المراكز الطبية المتنقلة استهدفت مقار العمل والنوادي الاجتماعية والجامعات وغيرها من الأماكن، لافتة إلى أن التطعيم المجتمعي لجميع المواطنين في نفس التوقيت سيمنع تفشي الإصابة بكورونا، حيث يعمل التطعيم على إضعاف الفيروس، كما يمنع تحوره.

أهمية الجرعات التنشيطية

ولفتت إلى دور المراكز الطبية المتنقلة في نشر الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم والتوقيتات المناسبة، والمدة المحددة بين الجرعات، مشيرة إلى دور الجرعات التنشيطية في حماية المجتمع من ارتفاع إعداد الإصابات بكورونا والقضاء على الفيروس.

استجابة واسعة من المواطنين لهذه الحملة

وناشدت مدير المنطقة الطبية بالوايلي المواطنين بضرورة الاستجابة والحصول على التطعيمات اللازمة، كاشفة عن استجابة المواطنين للحملات بأعداد كبيرة.