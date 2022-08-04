رامي رضوان: فيلم «تسليم أهالي» عالمي.. ودلال عبدالعزيز أجمل ما فيه

هنأ الإعلامي رامي رضوان زوجته الفنانة دنيا سمير غانم على فيلمها الجديد «تسليم أهالي» الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة بعد النجاح الذي حققه الفيلم خلال الساعات الماضية.

رامي رضوان يشيد بفيلم تسليم أهالي

ونشر رامي رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا أثناء حضوره برفقة أبطال الفيلم، أمس، عرض الفيلم وسط الجمهور في أحد المولات، وعلق على الصور قائلًا: «مبروك دودي حبيبتي وشوما الغالي والعالمي بيومي فؤاد والمخرج خالد الحلفاوي والمؤلف شريف نجيب».

وتابع: «يسلم مجهودكم.. الفيلم عالمي، قصة لذيذة قوي وضحك كتير وكلكم هايلين ما شاء الله، وأجمل حاجة حبيبتي دلال عبدالعزيز وحبيبي سمير غانم ربنا يرحمهم».

عرض فيلم تسليم أهالي

يذكر أن فيلم تسليم أهالي بدأ عرضه في السينمات المختلفة مساء أمس، وسط إشادات واسعة من الجمهور كما تصدر إيرادات أمس، محققًا 831 ألف جنيه، كما تفوق على الأفلام المعروضة في السينمات حاليا وهي: كيرة والجن لكريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك لتامر حسني، وفيلم عمهم لمحمد عادل إمام.

أبطال فيلم تسليم أهالي

يشارك في بطولة فيلم تسليم أهالي كل من: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وشيكو، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.