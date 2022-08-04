«الداخلية» تعلن قبول دفعة من الدارسين بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم»، والشهادة الثانوية الأزهرية «علمي» للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامي 2021 و2022 للإناث بحد أدنى 60% على ألا يقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%، ومدة الدراسة بالمعاهد «سنتان» يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة «معاون أمن ثالث» يترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

الطالب يقضي ثلاثة أشهر تدريب أساسي بالمعاهد

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن الطالب يقضي ثلاثة أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي، وسيتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022 حتى الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022 وذلك بمستشفيات الشرطة «بمدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط»، على أن يتم إستلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 حتى الأحد الموافق 11 أغسطس 2022 بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

ويمكن مراجعة شروط الالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov.eg

منظومة طبية متكاملة

وذلك استكمالا للخطى الهادفة نحو منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية، وأيضا في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً في مجالي «التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة».