مطور عقاري: ناطحات سحاب العاصمة الإدارية بوابات استثمارية واعدة للاقتصاد

قال المهندس محمود طاهر عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن ناطحات السحاب العمرانية العملاقة التي تحلق في سماء العاصمة الإدارية الجديدة، من أبرز ما يميز الجمهورية الجديدة، إذ تضاهي أكبر المباني العريقة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه على مدار أكثر من 50عاما لم تشهد مصر هذه الطفرة العمرانية الجديدة الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين ومدن الجيل الرابع، مؤكدا أن ناطحات السحاب الجديدة ستكون بوابات استثمارية واعدة للاستثمار والاقتصاد المصري بشكل عام.

ناطحات السحاب.. خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أن ناطحات السحاب ستكون خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر ودخول عصر ناطحات السحاب الذي لطالما نحلم به منذ فترة طويلة على غرار دول شقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة التي تفخر أمام العالم أن لديها أبراج شاهقة استطاعت من خلالها أن تسوق لنفسها استثماريا بشكل جيد، وحاليا مصر تسير على هذا النهج، والرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم دعما كبيرا للمستثمرين.

عوائد استثمارية كبيرة

أضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري أن الاستثمار الإداري والتجاري في العاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة المقبلة سيكون فرس الرهان بين شريحة المشترين والراغبين في شراء عقار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ويكون الإقبال عليه كبيرا، لأنه سيكون أفضل استثمار في هذا التوقيت بعد الانتقال التام للمقرات الحكومية والوزارات.

وأشار إلى أن الوحدات الإدارية والتجارية ستدر عوائد استثمارية كبيرة على العملاء والراغبين في بدء استثمار جديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن مصر تسير اقتصاديا بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود للطريق نحو الجمهورية الجديدة بمزيد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ما يثير دهشة العالم حاليا.