«الاستثمار العقاري» تكشف سبب تزايد الإقبال على شراء العقارات بالعاصمة الجديدة

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ الفترة الحالية تشهد طلبا متزايدا على شراء العقار بالعاصمة الإدارية خصوصا من المصريين في الخارج الذين يقبلون بشكل كبير على امتلاك وحدات سكنية ومشروعات تجارية داخل العاصمة الإدارية.

وكشف المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات اليوم، عن أنّه في أثناء فترة الصيف والإجازات وقيام المصريين المغتربين بقضاء إجازتهم في مصر يبحثون عن الفرص الجيدة في الاستثمار أو شراء العقار في المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية.

عبد اللاه: استمرار الطلب على الإسكان الفاخر

وتوقع داكر عبد اللاه مزيدًا من الطلب على شراء العقار في العاصمة الإدارية، خلال الفترة المقبلة، مع انتقال الجهات الحكومية والوزارات إلى مقارها في العاصمة الإدارية، خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأنّ ما يتم من مشروعات وتنمية حقيقية والمرافق والخدمات المقدمة هناك واستخدام التحول التكنولوجي والرقمي، أدى إلى وجود طلب عربي وخليجي على شراء العقارات هناك.

منح تسهيلات أكبر في سداد ثمن الأراضي

ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في إقراض المطورين العقاريين تمويلات من البنوك بفوائد مناسبة في ظل موجة التضخم، ومنح تسهيلات أكبر في سداد ثمن الأراضي التي يشتريها المطورون العقاريون من الدولة في ظل مد فترات البيع والتقسيط إلى 10 سنوات حاليًا وقلة السيولة النقدية التي تساهم في سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية في مصر تدعم زيادة الطلب على العقار، مؤكدا أنه ما زال هناك ارتفاع في الطلب على السكن الفاخر بشكل كبير رغم الظروف الاقتصادية والتحديات الحالية.