إغلاق طريق 242 بنزلة ثابت في مطاي شمال المنيا للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا إغلاق طريق 242 أمام نزلة ثابت من الوصلة البحرية بطول 20 مترا، وتحويلها الى الجهة الغربية، وذلك حفاظا على المارة وعدم إعاقه الطريق وذلك لوجود أعمال إصلاح جاري تنفيذها في الطريق.

محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية

ومن جانبه، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة ورفع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع الإشغالات والقمامة

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة صحية ونظيفة، حيث تم رفع المخلفات بطريق القاهرة أسوان الزراعي والحواصليه وماقوسه ومنطقة كدوان قبلي وبحري وطريق المحيط بجوار مدخل عزبة الطوبجي التابع للوحدة المحلية بقرية دمشير.

كما تم تحرير 17 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور كما واصل قسم الإنارة أعمال الصيانة الدورية للكشافات وعمل خط إنارة بقرية عكاكا وإزالة الأسلاك العشوائية منعا لحدوث أي ماس كهربائي.