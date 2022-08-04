اعترافات المتهم بقتل عجوز إمبابة لسرقته: خُفت يفضحني فخلصت عليه

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة مسن داخل شقته بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، بهدف سرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، لاستكمال التحقيقات، فيما قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

اعترافات المتهم

واستمعت جهات التحقيق للمتهم فور خضوعه لجلسة حول الواقعة وأدلى فيها باعترافات تفصيلية، وقال إنه عندما دخل الشقة الذي يسكن بها المسن، بغرض السرقة، فوجئ به أمامه فوجه له طعنة بجسده، أودت بحياته، معبرا بقوله: «خُفت يفضحني فخلصت عليه وهربت».

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة 12 منتصف الليل، أول أمس الثلاثاء، عندما ورد للعميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغ بمقتل عجوز، والعثور على جثته داخل شقته في إمبابة، وتوجهت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وعثر على جثة مالك الشقة غارقا في دمائه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتوصلت تحريات رجال المباحث، بعد التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان التي كشفت هوية الجاني، وتبين أن عاطلا وراء قتل الضحية لسرقته، وتمكن الضباط من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة

حبس المتهم 4 أيام

وجرى إخطار اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين علاء فتحي وأحمد خلف، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن ينظر أمر تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات في الموعد القانوني.