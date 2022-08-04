إصابة 21 عاملة انهارت فوقهن صوبة زراعية بالمنيا.. «كانوا بيجمعوا عنب»

أصيبت 21 عاملة اليوم الخميس، أثناء تواجدهن داخل مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، إثر انهيار صوبة زراعية أثناء مشاركتهن في جمع محصول العنب داخل المزرعة، وتم نقلهن إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

المصابات أعمارهن بين 15 و45 عاما

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانهيار صوبة زراعية داخل مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة وإصابة عدد من العاملات، بينهن طالبتان، كن يشاركن في جمع محصول العنب وأعمارهن تتراوح بين 15 و45 عاما، ويقمن بقرى بني عبيد في أبوقرقاص وطوه ودمشير في مركز المنيا ويعض القرى المتناثرة حول مركز ملوي.

نقل المصابين لمستشفى المنيا العام

بانتقال الإسعاف والبحث الجنائي بقطاع جنوب المنيا والفحص، تبين أن عدد المصابات 21 وتراوحت الإصابات بين كسور مضاعفة واشتباه ارتجاج ونزيف وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقلهن إلى المستشفى العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج والاسعافات الأولية وحالتهن العامة مستقرة، عدا واحدة دخلت في غيبوبة.

انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي إلى مكان الواقعة للتعرف على الملابسات، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيق، وقررت إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الأسباب والملابسات وسؤال المصابات ممن تسمح حالتهن للتعرف على الظروف.