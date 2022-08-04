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مصر ترحب بتجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين وتثمن جهود الأمم المتحدة

كتب:

شريف سليمان
02:37 م | الخميس 04 أغسطس 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

رحبت مصر بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافييّن؛ وتُعرب عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الصدد. 

وبحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فإن مصر تتطلع إلى أن يُسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء. 

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