فيلم «بحبك» لتامر حسني يحقق 44 مليون جنيه في دور العرض

حقّق فيلم «بحبك»، للفنان تامر حسني، 343 ألف جنيه، إيرادات بدور العرض أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إذ تم طرح الفيلم بموسم عيد الأضحى المبارك في أكثر من 50 دور عرض.

إجمالي إيرادات فيلم «بحبك» لـ تامر حسني

44 مليون جنيه، ما حققه الفيلم منذ بداية عرضه بدور العرض، وتلك الإيرادات وضعت الفيلم في المركز الثالث، بعد فيلم تسليم أهالي من بطولة دنيا سمير غانم الذي احتل المرتبة الأولى، وبعد فيلم كيرة والجن بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز الذي يحتل المركز الثاني، فيما يتذيل فيلم عمهم للنجم محمد إمام قائمة الإيرادات.

هنا الزاهد تتحدث عن تعاونها مع تامر حسني

ومن جانبها أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور على الفيلم وأنه حقق تلك الإيرادات في مدة قليلة، مشيرة إلى أن العمل مع الفنان تامر حسني ممتع، وأن كواليس العمل غلب عليها الكوميديا.

معلومات عن فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم «بحبك» حول حياة رجل يعيش قصتي حب في وقت واحد، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، فرح الزاهد، سمر محمد متولي، أحمد عزمي، فرح كمال، ويشهد العمل أول تجربة إخراجية للفنان تامر حسني .

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

وتم طرح أمس للمرة الأولى فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.