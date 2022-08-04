سيدة تنهي حياتها أسفل عجلات المترو بمحطة حدائق الزيتون

شهدت محطة مترو حدائق الزيتون بالقاهرة، بالخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان - المرج»، واقعة مأساوية بعدما تخلصت سيدة من نفسها، أسفل عجلات المترو، وتم تحديد هويتها من قبل قوات الأمن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

السيدة عمرها 30 عامًا

ودلت التحريات أن السيدة عمرها 30 عامًا، وتبين أنها أنهت حياتها بأن ألقت بنفسها أسفل عجلات قطار أثناء دخوله محطة حدائق الزيتون اتجاه المرج، ويقوم فريق من رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات بعمل التحريات للوصول لأسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من الخدمات الأمنية يفيد بسقوط سيدة أسفل عجلات المترو في ظروف غامضة بخط المرج - حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تخلص سيدة من نفسها أسفل عجلات المترو، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن هناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.