في 9 خطوات.. كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، لأول مرة، في الوقت الذي انشغل فيه الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها أو أصحاب المؤهلات الجامعية، بالاستعداد للتقديم لكلية الشرطة 2022، بعد إعلان الوزارة على صفحتها عبر موقع «فيس بوك» عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2022 .

التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية

وضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن التقديم للمعاهد الصحية بالداخلية والشروط والمواعيد كما يلي:

- التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم.

- يحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمي التقديم.

- التقديم لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامي 2021 و2022 للإناث.

-التقديم للحاصلين على 60% على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%.

- مدة الدراسة بالمعاهد «عامين».

- يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية.

- يعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث.

- يترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

- يقضي الطالب ثلاثة أشهر في التدريب الأساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي.

- يتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر من مستشفيات الشرطة «مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط».

- يتم تسليم الكراسات عقب استيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر .

تطوير منظومة الخدمات الطبية

يأتي ذلك استكمالا للخطى الهادفة لخلق منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.

وفي إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً في مجالي «التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة».