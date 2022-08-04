موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين.. التحديث مستمر حتى 30 أغسطس

موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين من أكثر ما يبحث عنه أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك «جوجل»، خاصة مع استمرار تلقي وزارة التموين طلبات تحديث بطاقة التموين سواء عبر منصة دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين والإدارات التموينية على مستوى كافة المحافظات، وذلك حتى 30 أغسطس الجاري وفقا للمهلة المعلنة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين

موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين، وبالرغم من تزايد البحث عليه إلا أن خدمة استخراج بطاقة تموينية جديدة غير متاحة حاليا على الموقع مع توقفها أيضا في المكاتب التموينية ضمن عدة خدمات تموينية أوقفتها وزارة التموين مؤقتا لحين الانتهاء من ضبط منظومة التموين وتنقيتها من الأسر غير المستحقة لإيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية.

ونوهت المصادر بأن استخراج بطاقة التموين متاحة فقط للأسر صاحبة البطاقة الراغبة في استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، في حين أن استخراج بطاقة لأول مرة غير متاح حاليا، ضمن الخدمات الموقوفة، وهي: «إصدار بطاقة تموينية جديدة، إضافة المواليد، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، إضافة تموين لمستحق الخبز».

خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وتشمل الخطوات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على موقع دعم مصر، على التالي:

- فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين.

- كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول.

- تظهر رسالة تفيد بأنه جرى قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو الرقم تحت المراجعة لحين التأكد من أنَّه تسجيل الرقم باسم صاحب بطاقة التموين، أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.