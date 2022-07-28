جامعة الإسكندرية تمنح فرصة إضافية لطلاب «تجارة» المعرضين للفصل 

أعلن الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عن موافقة مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على الاقتراح الذي تقدم به مجلس كلية التجارة بإعطاء فرصة إضافية للطلاب المعرضين للفصل، الذين حصلوا على ثلاثة إنذارات متتالية، على أن تكون هذه الفرصة نهائية، وعلى الطالب أن يرفع من تقديره ليكون 2 من 4 على الأقل.

فتح جميع المواد للطلاب في التيرم المعاكس

وأضاف «الصيفي»، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الطلاب، وافق على فتح جميع المواد للطلاب، بناءً على اقتراح إدارة الكلية «التيرم المعاكس»، ليقوم الطلاب بالتسجيل فيها خلال فصل الصيف والتيرم الأول، على أمل أن يساعد ذلك في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

رسالة عميد تجارة الإسكندرية للطلاب

ووجّه عميد تجارة الإسكندرية رسالة للطلاب قائلاً: «أعلم أن ظروف الحياة صعبة وأن كثيرًا منكم يعتمد على نفسه بل ويساعد أهله، ولكن فقه الأوليات يتطلب وفورا التوقف عن العمل والتركيز على الدراسة فقط ولا شيء آخر، فلا يعقل أن بعضكم يعمل يوميا 10 ساعات وينتظر التفوق».

وأكد أن هذه الاستثناءات التي تم الحصول عليها اليوم كما هو واضح ليست من سلطة عميد بل تتطلب موافقة مجلس كلية ومجلس الجامعة «أرجو أن يتم الأخذ بمنتهى الجدية فهذا مستقبلك وينبغي أن تكون أحرص الناس عليه».

توفير ساعات مكتبية للمعيدين لمساعدة الطلاب

وأكد أنه سوف يتم توفير ساعات مكتبية للمعيدين لمساعدة الطلاب على فهم أي شيء يحتاجونه، موضحا أنه في حالة أي عسر مالي، فإن إدارة الجامعة توفر صندوق التكافل الخاص بالطلاب من خلال رعاية الشباب يمكنه مساعدتهم.