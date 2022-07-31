جامعة الإسكندرية: استقبال طلاب «طب» في المبنى الجديد خلال 45 يوما

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، منشآت المبنى التعليمي الخاص ببرنامج الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر البريطانية، بالمجمع التعليمي بالمواساة، رافقه خلالها الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال عميد كلية الطب.

محتويات مبنى طب الجديد

وتفقد رئيس جامعة الإسكندرية، المدرجات وقاعات التدريس والمعامل المخصصة بالمبنى الذي يجري الانتهاء منه استعدادا لبدء الدراسة به اعتبارا من العام الأكاديمي المقبل 2023-2022، وأكد رئيس الجامعة أنه تم خلال الزيارة وضع برنامج زمني للانتهاء من الأعمال والتجهيزات خلال خمسة وأربعين يوما، وبدء استقبال الطلاب به اعتبارا من أول أكتوبر 2022.

بكالوريوس مشترك بين جامعتي الإسكندرية ومانشستر

جدير بالذكر أنه في مارس الماضي، وافق مجلس جامعة الإسكندرية، فى جلسته برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على اللائحة المقدمة من كلية الطب لمنح الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الطبية بجامعة مانشستر البريطانية.

أول برنامج مشترك في التعليم الطبي بالشرق الأوسط

ويعتبر هذا البرنامج هو أول برنامج مشترك في مجال التعليم الطبى فى منطقة الشرق الأوسط مع جامعة دولية بهذا الحجم وتم إرسال اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات وفى انتظار إصدار القرار الوزاري باعتمادها، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدرجة من خريف العام الجامعي 2022/2021.