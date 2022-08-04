طرق تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية.. 100 نقطة

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، طرق تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022/2023، بعد استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين، والمديرين، والموجهين ولجان التقييم بالإدارات، على موقع الأكاديمية المهنية، اعتبارا من 7 أغسطس، حتى يوم 29 سبتمبر.

تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية.. 100 نقطة

قالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطاب رسمي، يجر تقييم أداء المعلم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي 100 نقطة، تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي علي النحو التالي:

- استيفاء البرنامج التدريبي، ويخصص له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج، ويحدد البرنامج طبقا للبند رقم 3 من كتابنا هذا.

- استمارة ملف إنجاز المعلم وهي لتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة.

- استمارة تقييم أداء المعلم من مدير المدرسة، ويخصص لها 10 نقطاط.

- استمارة تقييم أداء المعلم من الموجه الفني، ويخصص لها 10 نقاط.

يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.. إذا حقق 60 نقطة

- يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف: معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط.

- البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف: معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى، إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.

- ميكنة ورقمنة استيفاء ملف الترقي إلكترونيا، عبر موقع بيانات كادر المعلم، طبقا للأدوار والمسئوليات المحددة على النحو التالي:

مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة مسئول مسئولية كاملة عن:

- إتاحة دخول مدير المدرسة على هذا الرابط، لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا، وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع، وكذلك إتاحة دخول الموجه الفني المختص لتقييم أداء المعلم إلكترونيا طبقا لمادة تخصصة وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع.

- تكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالإنتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيا، ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ويتم إعتمادهم من المدير والموجه كلا فيما يخصه والإحتفاظ بمحاضر الفتح والغل وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة

- المعلم مسئول مسئولية كاملة عن إستيفاء بنود إستمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع http://academy.emis.gov.eg، وبعد الإنتهاء والمراجعة، يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل، ويتحمل كل الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك.

- المعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار، إذ يتاح له إلكترونيا، رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به، من خلال صفحته عبر رابط الموقع المشار إليه.