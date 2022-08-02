تستعد الجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق القبول 2022 وفقا للقواعد والحدود الدنيا التي يقرها الأعلى للجامعات، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، أن الجامعات منتظمة في أعمال القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، دون أي مشكلات.

وأوضحت المصادر أن المجلس لم يحدد حتى الآن الحدود الدنيا لقبول طلاب الثانوية العامة 2022، وأنه في انتظار ما تسفر عنه نتيجة الثانوية العامة ومؤشراتها لوضع الحدود الدنيا للقبول لمختلف الجامعات، نافية ماتردد من معلومات وحدود دنيا تنشر عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.

مصروفات الكليات الخاصة في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مصروفات الكليات الخاصة في مصر 2022-2023 للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للطلاب:

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

- الهندسة: 55 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين

- الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين

- كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الأهرام الكندية2022-2023

- الصيدلة: 88 ألفًا و960 جنيهًا.

- الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

- التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

- الهندسة: 58 ألف جنيه.

- الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

- الحاسبات: 51 ألف جنيه.

- الإعلام «إنجليزي»: 48 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري: 124 ألف جنيه.

- الصيدلة: 78 ألف جنيه «كلنيكية» و73 ألف جنيه «فارما».

- إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

- الهندسة: 35 ألف جنيه.

- كلية الآداب: 21 ألف جنيه.

- كلية الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الإعلام: 42 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «حورس» 2022-2023

- العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- الطب البشري: 125 ألف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه «فارما.

- إدارة الأعمال: 17 ألف جنيه عربي.

- الهندسة: 39 ألف جنيه.

مصاريف جامعة «ميريت» 2022-2023

- الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد 2022-2023

- العلوم في العلوم السياسية: 21 ألف جنيه.

- العلوم في المحاسبة: 21000 جنيه

- العلوم في الاقتصاد:21 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 30 ألف جنيه.

- علوم البيانات: 24 ألف جنيه

- الفم والأسنان: 57 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة:41 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 21 ألف جنيه.

- تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية: 21 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

- الصيدلة: 85 ألف جنيه.

- الهندسة: 80 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال الدولية: 62 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 62 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023-2022:

- صيدلة: 98 ألف جنيه.

- الهندسة: 56 ألف جنيه.

- العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

- الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بدر بالقاهرة 2022-2023

- طب الفم والأسنان: 145 ألف جنيه.

- الطب البشرى: 199 ألف جنيه.

- الصيدلة الإكلينيكية: 98 ألف جنيه.

- الطب البيطري: 90 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- الحقوق: 65 ألف جنيه.

- العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 65 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- التمريض: 43 ألف جنيه.

- التكنولوجيا الحيوية: 65 ألف جنيه.

- الصيدلة الدوائية: 92 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

- الهندسة والتكنولوجيا: 70 ألف جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة: 70 ألف جنيه.

- العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 89 ألف جنيه.

- الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 60 ألف جنيه.

- الإعلام: 70 ألف جنيه.

مصاريف جامعة النهضة 2022- 2023 للفصل الدراسي الأول

- الصيدلة: 49.5 ألف جنيه.

- الطب: 87.5 ألف جنيه.

- الإعلام: 22.5 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 24 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 44.5 ألف جنيه.

- الهندسة: 34.1 ألف جنيه.

- طب الفم والأسنان: 64.5 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال «عربي»: 13.5 ألف جنيه.

- وإدارة الأعمال «إنجليزي»: 22.5 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022- 2023

- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- الصيدلة: 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي» و 95 ألف جنيه الصيدلة الإكلينيكية.

- الهندسة: 60 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

- الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- التمريض: 25 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

- السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

- الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

مصروفات جامعة فاروس 2022-2023

- كلية الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارمادي» و94 ألف جنيه «إكلينك».

- الهندسة: 75 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيه

- علوم الحاسب: 72 ألف جنيه.

- الإعلام: 66 ألف جنيه.

- الدراسات القانونية: 53 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- السياحة والفنادق: 57 ألف جنيه

- اللغات والترجمة: 67 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيه.

- العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيه.