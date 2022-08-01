عرض المتهم بقتل سائق «توك توك» في المعصرة على الطب الشرعي.. «ضربه بمفك»

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل سائق «توك توك» بضربه مفك في الرأس بدائرة قسم شرطة المعصرة، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، لاستكمال التحقيقات.

بلاغ بوصول جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصاب بضربة مفك بالرأس ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسن ح ز» في العقد الثالث من العمر، ويعمل سائق «توك توك»، وبالفحص تبين إصابته بالرأس.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه، وأن خلافا وقع بين المجني عليه والمتهم بسبب أولوية ركوب أحد الزبائن، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدي، ثم قام المتهم بتسديد ضربة من مفك في رأس المجني عليه، موضحة أنه تم نقل المجني عليه بواسطة الأهالي إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بأنه لم يقصد قتله بل كان يدافع عن نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.