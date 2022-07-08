أحمد مراد عن المنافسة في موسم عيد الأضحى: تخلق نجاحًا حقيقيًا

بداية قوية يشهدها موسم عيد الأضحى السينمائي حيث يقدم صناع الأفلام توليفة سينمائية مختلفة للمشاهدين، تتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، لتشتد المنافسة بين أفلام «كيرة والجن»، «بحبك» و«عمهم»، المشاركة في الموسم الأبرز على عيدية الجمهور خلال أيام العيد.

وعن المنافسة خلال موسم العيد، قال الكاتب أحمد مراد مؤلف فيلم «كيرة والجن»، في تصريحات لـ «الوطن»: «التنافس هو الذي يخلق نجاح حقيقي.. وأتمنى النجاح لكل الأفلام المعروضة في الموسم السينمائي».

أحمد مراد: التنافس يخلق النجاح الحقيقي

ونجح فيلم «كيرة والجن»، في قطع شوطا كبيرا في سباق الإيرادات، حيث تجاوز إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 10 أيام في دور العرض السينمائي قبل بداية موسم العيد، حاجز الـ 23.5 مليون جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، بينما حقق فيلم «بحبك»، للفنان تامر حسني في أول أيامه بدور العرض 1.4 مليون جنيه، أما فيلم «عمهم» للمخرج حسين المنباوي، وبطولة محمد إمام حقق 702 ألف جنيه.

23.5 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «كيرة والجن» قبل موسم عيد الأضحى

يراهن المخرج مروان حامد في فيلم «كيرة والجن»، على الأكشن التاريخي، فيعود بالمشاهدين إلى أجواء ثورة 19 والمقاومة الشعبية في وجه الاحتلال الإنجليزي، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، والتي حولها إلى السينما في واحد من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب وغيرهم، وحظي الفيلم بردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة سواء من الجمهور أو النقاد بالإضافة إلى عدد من الفنانين وصناع السينما الذين أشادوا بالتجربة.