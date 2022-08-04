أسعار الذهب تقفز 20 جنيها خلال 4 ساعات.. وعيار 21 بـ1055

أعلنت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 نحو 20 جنيها خلال 4 ساعات فقط منذ بدء تداولات، اليوم، حيث سجل الجرام بعيار 21 مبلغ 1055 جنيها للجرام بدلا من 1035 جنيها خلال تعاملات الصباح، بينما سجل عيار 24 قيمة 1205 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وقالت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان لها، إنّ ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يؤثر بشكل واضح على الأسعار المحلية، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، حيث سجل سعر الجرام عيار 18 قيمة 904 جنيهات، كما بلغ سعر جنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8440 جنيها.