مجلس الذهب العالمي: سعر المعدن الأصفر تراجع بنسبة 3.5% في يوليو

قال مجلس الذهب العالمي إن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 3.5% في شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، وبنسبة 2.9% على أساس سنوي ليهبط السعر إلى 1753 دولارًا للأوقية.

الدولار سبب تراجع أسعار الذهب

وأرجع المجلس في تقريره الشهري الصادر اليوم -والذي تلقت «الوطن» نسخة منه - التراجع المستمر إلى قوة الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية الثابتة، موضحًا أن كل من الدولار والعوائد ألقيا بثقلهما على الذهب في النصف الأول من يوليو.

وأضاف التقرير: لكن توقعات التضخم الضعيفة في منتصف الشهر وطلبات إعانات البطالة بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة، دفعت الدولار والمعدلات الحقيقية للانخفاض.

وبحسب التقرير فقد تزامنت هذه الانعكاسات أيضًا مع تحديد المراكز في أسواق العقود الآجلة للعملات، والذهب وبدرجة أقل للأسعار.

وأشار التقرير إلى أن الذهب، بعدما واجه انخفاضًا بنسبة 6.2% في منتصف الشهر، أنهى الشهر منخفضًا بنسبة 3.5% فقط.

4 محركات رئيسية

وأوضح التقرير أن هناك أربع عوامل رئيسية كانت محركة لأداء الذهب، على رأسها المخاطر وعدم اليقين، وتكلفة الفرصة البديلة، والزخم الحالي في الأسواق.

وأضاف أن الفترة الماضية، شهدت تدفقات كبيرة إلى الخارج من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب، وهبوط إضافي في مراكز عقود الذهب الآجلة، والتي وصلت إلى صافي بيع للمرة الخامسة.

كما ساهم ضعف أسعار خام برنت بسبب بيانات النمو الضعيفة وانخفاض التقلبات الضمنية أيضًا في ضعف الإقبال على الذهب، لكن انخفاض عائدات السندات، على خلفية توقعات النمو الأضعف في الجزء الأخير من الشهر، عززت نسبيا من موقف المعدن الأصفر حتى الآن.

ومنذ إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، لمحاصرة التضخم الحاد، شهدت أسعار الذهب تراجعًا نتيجة نزوح الأموال من المضاربة على الذهب إلى السندات، لجني عوائد أكبر وأقل مخاطرة في ظل الفائدة المرتفعة.