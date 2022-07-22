جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول محليا في الهندسة الميكانيكية بتصنيف GRAS

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن تحقيق الجامعة تميزا جديدا في التصنيف الصيني شنغهاي للمواد الأكاديمية (GRAS) حيث ظهرت في العديد من المواد الأكاديمية هذا العام وهي (الطاقة والعلوم الهندسية - العلوم الزراعية – العلوم البيطرية-التكنولوجيا الحيوية- الصيدلة والعلوم الصيدلانية) مقارنة عن العام الماضي.

وحققت جامعة الزقازيق المركز الأول محليًا في الهندسة الميكانيكية والعلوم البيطرية كما جاءت في المركز76-100 في العلوم البيطرية على مستوى العالم وفي المركز201-300 في الهندسة الميكانيكية على مستوى العالم، كما ظهرت الجامعة أيضًا ولأول مرة في ذات التصنيف في مجال الهندسة المدنية وجاءت في المركز201 - 300 عالميًا.

أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات

أشاد رئيس جامعة الزقازيق بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، ومؤكدا على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توفير كافة سبل الدعم للباحثين

فيما أكد الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مشيرا إلى حصول جامعة الزقازيق على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية والعالمية وفق التخصصات المختلفة حيث جاءت نتائجها كالتالي:

1- جاء تخصص الهندسة الميكانيكية Mechanical engineering في عام 2021 في المركز الثاني محليا، والمركز 301- 400 عالميا، بينما في عام 2022.جاء في المركز الأول محليا، والمركز 201- 300 عالميا.

2- جاء تخصص هندسة علوم الكمبيوتر Computer Science & Engineering في عام 2021 في المركز الأول محليا، والمركز 301- 400 عالميا، بينما في عام 2022 احتفظ بالمركز الأول محليا، وتقدم عالميا حيث جاء في المركز 201- 300- جاء تخصص العلوم البيطرية Veterinary Science في عام 2021 في المركز الثالث محليا، والمركز 101- 150 عالميا، بينما في عام 2022 ارتفع التصنيف حيف جاء في المركز الأول محليا، والمركز76- 100 عالميا.

4- جاء تخصص العلوم الزراعية Agricultural sciences في عام 2021 في المركز الثانى محليا، والمركز 201- 300 عالميا، بينما في عام 2022 احتفظ بترتيبه بالمركز الثانى محليا، وتقدم عالميا حيث جاء في المركز 101- 150.5- جاء تخصص الهندسة المدنية Civil Engineering في عام 2022 في المركز الثالث محليا، والمركز 201- 300 عالميا.

6- جاء تخصص هندسة علوم الطاقة Energy Science & Engineering في عام 2022 في المركز السادس محليا، والمركز 301- 400 عالميا.

وأشار الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة ، إلى أن تصنيف GRAS يعتمد بالأساس على خمسة مؤشرات رئيسة حيث يقوم بتصنيف الجامعات في 54 مادة عبر العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. ويعتمد التصنيف الصيني في تقييمه على خمسة معايير رئيسية، وهي الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين في مجالات التصنيف المختلفة، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.