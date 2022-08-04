كيف اكتشفت الأسرة مقتل المسن وصديقه بالهرم؟.. الهاتف كلمة السر

علاقة طيبة جمعت بين المجني عليه «إبراهيم»، 72 عامًا وبين المتهم، واستقبله في منزله ليتناول معه الطعام بقريتهم الريفية «كفر غطاطي» التابعة لمنطقة الهرم، واستمرت علاقتهما تسير بشكل جيد، حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، وحدثت واقعة هزت المنطقة وتركت صدمة في قلوب الجميع، حينما أقدم المتهم على قتل الضحية إبراهيم وصديقه المسن 83 عامًا، ويدعى «فاروق» بسبب سرقة الدراجة البخارية الخاصة بالضحية «إبراهيم» وسرقها وباعها بمبلغ 70 جنيهًا.

اكتشاف الأهالي للواقعة

واقعة مأساوية دارت أحداثها في منطقة الهرم، بدأت حينما لاحظت زوجة «إبراهيم»، 72 سنة، تأخره عن العودة إلى المنزل، وحينما حاولت الوصول إليه ومهاتفته لم يجب على هاتفه المحمول، فتسلل القلق إلى قلب الزوجة التي خرجت من المنزل بعد العشاء تبحث عنه هنا وهناك، وأخذت صبي من أقاربهم للبحث معها عنه في الأرض الزراعية الخاصة بهم في القرية.

فاروق مقتول وجثته في الأرض الزراعية

وأثناء البحث عنه فوجئوا بالعثور على صديق زوجها المسن المدعو فاروق 83 سنة، مقتولًا وملقى داخل الأرض الزراعية، فانتابها القلق أكثر، خاصة أن زوجها اعتاد الجلوس مع فاروق في الأرض الزراعية، وأثناء البحث وجدت زوجها إبراهيم مقتولًا في ترعة بالقرب من جثة فاروق.

جثة إبراهيم على الحصيرة

وجرى إبلاغ شقيق زوجها الذي حضر في دقائق قليلة، ليتأكد من أن الجثة الموجودة داخل الترعة جثة شقيقه، وأبلغوا رجال الشرطة بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان، وجرى إخراج الجثة من داخل الترعة ووضعها على «حصيرة» وتغطيتها بملاءة، وعقب فحص المكان اكتشفوا وجود جثة أخرى في المكان لمسن آخر يدعى فاروق.

ضبط المتهم

وبعد دقائق من اكتشاف الجريمة وقتل الضحيتين، تمكن رجال الشرطة من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى القاتل، وجرى القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، وتبين أنه سرق الدراجة البخارية الخاصة بـ«إبراهيم»، وأثناء مقاومته له تعدى عليه بحجر وهشم رأسه حتى قتله، وألقى جثته داخل الترعة.

جريمة بسبب 70 جنيهًا

وفى ذلك الوقت شاهده المجني عليه الثاني الذي حاول ضبطه، فتعدى عليه وقتله وفر هاربًا، ليببيع الدراجة إلى إحدى السيدات في المنطقة مقابل مبلغ 70 جنيهًا، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.