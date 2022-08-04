إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص أعلى كوبري الساحل

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري الساحل، عقب تصادم سيارة ميكروباص بالسور الحديدي الخاص بالكوبري، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الاسعافات اللازمة لهم، كما جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد وقوع حادث أعلى كوبري الساحل بالقاهرة، وبالانتقال والفحص، تبين أنه اثناء مرور سيارة ميكروباص أعلى الكوبري، اصطدمت بالسور الحديدي الخاص بالكوبري، ما تسبب في إصابة 4 من مستلقي السيارة.

أوناش مرورية

وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما جرى الاستعانة بالأوناش المرورية لسحب السيارة من أعلى الكوبري، وأعاد رجال المرور الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.