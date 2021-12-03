بدء الإغلاق الجزئي لمطالع كوبري الساحل والجيزة المعدني للصيانة

بدأت أجهزة محافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، إجراء غلق جزئي لأعمال الصيانة لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى»، إضافة إلى غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدي لشارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة.

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدى لشارع مراد

أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءه طبقة الايبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية

وقالت المحافظة، في بيان، إن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم «الجمعة» حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلا من رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات

وأعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، واستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى» لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

أشارت محافظة الجيزة، أن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيـام فقط بدأت مع الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والوارق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة للمتابعة واتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت لوحات إرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وتناشد محافظة الجيزة قائدي المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية، والالتزام بالتعليمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.