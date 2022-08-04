محمد نور يروج لأغنيته الجديدة: «لكل الناس الحلوة»

كشف الفنان محمد نور عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن مقطع من كلمات أغنيته الجديدة «وحشتيني».

ونشر محمد نور مقطعًا من الأغنية، وعلق عليه قائلًا: «أغنية لكل الناس الحلوة اللي بتحب من قلبها»، مضيفًا: «وحشتيني بدون ما احكيلك الباقي، بكره تسمعوها على كل المنصات».

حفل محمد نور لإطلاق ألبومة الجديد

ويستعد الفنان محمد نور لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة احتفالا بألبومه الجديد وروج للحفل منذ أيام بنشر «بوستر» الحفل وعلق عليه قائلًا: «حفلة ألبوم الحب، مستنيكم إن شاء الله يوم 5 أغسطس الجمعة الجاية في دلتا مارينا، نعمل حفلة جامدة، ونغني كل أغاني الألبوم الجديد، وقولولي أكتر أغنية عايزين تسمعوها».