الأمم المتحدة تحذر من خطورة حدوث مواجهة نووية بسبب التوترات بين الصين وتايوان

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن خطورة حدوث مواجهة نووية، أصبح أكثر حدة مما كانت عليه في العقود السابقة، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل.

مواجهة نووية

وأضاف «جوتيريش» متحدثا في مقر منظمة الأمم المتحدة، أن التنافس الجيوسياسي اشتد، وأصبح خطر حدوث مواجهة نووية بين الدول في العقود الأخيرة أكثر حدة.

وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية المناورات العسكرية الأخيرة التي قامت بها الصين في محيط مضيق تايوان، اعتراضا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهو الأمر الذي اعتبرته الصين تعدي على سيادتها وقامت بإجراء مناورات عسكرية ضخمة.

توتر دولي

كما سبق التوتر الصيني الأمريكي، التداعيات السياسية والاقتصادية التي حدثت على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تعد واحدة من أكبر وأقوى الدول التي تمتلك سلاحا نوويا.