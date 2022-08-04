«حياة كريمة»: إنشاء 3 مدارس بقرية معصرة ملوي لتخفيض كثافة الطلاب

قال أحمد العمدة، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، إن وفدًا من وزارة الاتصالات أجرى جولة ميدانية في قرية «معصرة ملوي»، إحدى قرى حياة كريمة، لافتًا إلى أنه خلال الجولة جرى افتتاح مركز بريد المعصرة بعد تطويره، ضمن خطة المبادرة لتطوير القرية بشكل كامل، وتضمنت العديد من المشروعات مثل إنشاء 3 مدارس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية بنسبة 50%، بالإضافة للانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات يشمل سجل مدني، وشهر عقاري ومركز تكنولوجي، ومكتب للتضامن والوحدة المحلية والمجلس الشعبي المحلي.

مشروعات حياة كريمة في قرية معصرة وملوي

وأوضح «العمدة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشروعات حياة كريمة في قرية معصرة وملوي تضمنت إنشاء مجمع خدمات زراعية يتضمن وحدة بيطرية ومركز تجميع ألبان، بالإضافة لإنشاء وحدة صحية وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل ومبنى للتضامن الاجتماعي وملعب كرة قدم قانوني، لافتًا إلى أن أعمال المبادرة في المنيا تضمنت أيضًا مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف والغاز الطبيعي داخل القرى.

الوفد يعاين وصلات الإنترنت

وأشار إلى أن وفد وزارة الاتصالات عاين أيضًا وصلات الإنترنت الجديدة بشكل عملي، بالإضافة لإقامة ندوات إلكترونية داخل قرى المبادرة في المنيا، بالإضافة للتعاون مع محافظة المنيا كي تصبح رائدة للتحول الرقمي في صعيد مصر، موضحًا أن المشروعات المقامة بالقرية تخدم التوابع والقرى المجاورة لها.

المبادرة حصرت احتياجات المواطنين

وأكد منسق «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، أن المبادرة حصرت احتياجات المواطنين في كافة القرى، لافتًا إلى أن المشروعات المقدمة كانت أكثر من متطلبات أهالي القرية، وأصبح هناك مجمعًا للخدمات في كل وحدة محلية للتيسير على المواطنين في استخراج الأوراق الرسمية والحصول على الخدمات الحكومية.