«حياة كريمة»: انتهاء بعض المشروعات في دمنهور بنسبة 100%

نال مركز دمنهور بمحافظة البحيرة نصيبًا كبيرًا من المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، والتي تهدف في المقام الأول تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في مختلف المجالات، ومنها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

أعمال «حياة كريمة» في دمنهور بالحيرة

وكشفت مبادرة حياة كريمة، عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه العمل ما زال متواصلًا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

وتابعت المؤسسة: «على مدى شهور من العمل المتواصل، قامت المبادرة بالعديد من المشروعات في مركز دمنهور».

الانتهاء من مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي

وأشارت المؤسسة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز دمنهور، المدرج ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي، والمجمع الزراعي، وإنجاز 90% من أعمال المكتبة بقرية دسونس، 85% من أعمال الوحدة الصحية بدسونس، 40% من أعمال محطة الرفع، بنفس القرية.

الانتهاء من وحدة الإسعاف

وأضافت: «أما في قرية دشنال انتهت أعمال وحدة الإسعاف بنسبة 100%، 35% من أعمال محطة الرفع، بالإضافة إلى الانتهاء من 70% من أعمال الوحدة لصحية بقرية طربمبا، 55% من أعمال محطة رفع طربمبا، 40% من أعمال محظة رفع قرية منية عيطة، و85% من أعمال الوحدة الصحية بقرية سنطيس».

وأكدت المؤسسة على تسليم المكتبة والوحدة الصحية بقرية دسونس، خلال أيام قليلة.