إنشاء 7 أسواق حضارية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية البدء في إنشاء 7 أسواق حضارية بقرى مركز شبين القناطر، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وفق الاشتراطات والمعايير المنظمة لذلك.

وأوضح محافظ القليوبية، أن الأسواق من المقرر أن تقام بقر طحوريا ونوى والأحراز والمريج ومنشأة الكرام والقشيش وطحا.

اجتماع تنسيقي لبدء التنفيذ بشبين القناطر

وعقد محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المنفذة، ناقش خلاله مع هيئة الأبنية التعليمية المسند إليها تنفيذ تلك الأسواق عدداً من الرسومات الهندسية الخاصة بتلك الأسواق، موجهاً بسرعة التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية للإنتهاء من الأعمال في المدة الزمنية المحدده بهدف إلغاء الأسواق العشوائية التي تتسبب في تشويه المظهر الحضاري العام بالشوارع، فضلاً عن الإشغالات التي تُحدثها.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليميه أنه تم إختيار موقع لإنشاء سوق حضاري بقرية طحوريا ويضم عدد 26 محلا بأبعاد 3×4 أمتار، و14 محلا بأبعاد 3.5×3 أمتار، وتوفير مبنى إداري مزود بجميع الخدمات المطلوبة لتشغيل السوق، وكذا بدء العمل في إنشاء بقية الأسواق السبعة بقرى شبين القناطر.

باكيات لاستيعاب أكبر عدد بأسواق شبين القناطر

كما صرح المحافظ بضرورة إنشاء باكيات بهذه الأسواق، لاستيعاب أكبر عدد من الباعة بصورة حضارية منظمة.

ولفت إلى أن إنشاء مثل هذه الأسواق الحضاريه سيُلبي إحتياجات مواطني تلك القرى ويعمل علي الإرتقاء بالمستوى الحضاري بها، مؤكداً أن ذلك المشروع سيغير وجه تلك القرى وسيساهم بالفعل في توفير حياة كريمه لهم.