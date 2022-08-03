منسق «حياة كريمة» بالأقصر: الانتهاء من تنفيذ 300 مشروع في المحافظة

قال محمود صادق، منسق «حياة كريمة» في محافظة الأقصر، إن هناك 800 مشروع ينفذ في 34 قرية ومركزًا بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مع توسع شبه يومي للوصول إلى القرى والريف المصري، موضحًا أن المشروعات هدفها تعديل شكل القرية في الجمهورية الجديدة، حيث تتواجد مراكز خدمات ومراكز زراعية بجانب وحدة إسعاف نسبة تنفيذها 93%، وإضافة شبكات المياه النظيفة بنسبة 100%.

أغلب المشروعات المنفذة قاربت على الانتهاء

وأضاف «صادق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، أن أغلب المشروعات المنفذة يتخطى نسبة تنفيذها 75% بجانب الانتهاء من 300 مشروع بنسبة 100%، موضحًا أن أحد الملفات الهامة للمبادرة هو إعادة إعمار 12 ألف منزل بالإضافة لتنفيذ مجمعات سكانية و27 عمارة سكانية لخدمة القرى التي تحتاج وجود سكن فيها لصعوبة إعمار البيت فيها، لافتًا إلى أن هناك رصد لأي استغاثات لحالات تضررت من حرائق أي أمر حيث تم الاستجابة اليوم لأصحاب منزل تعرض منزله للاحتراق من أجل التنفيذ السريع.

استكمال محطات الصرف الصحي الفترة المقبلة

وأوضح منسق «حياة كريمة» في محافظة الأقصر، أنه يوجد نحو 100 مشروع سينتهي العمل فيها الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتبقى مشروعات محطات الصرف الصحي لأن بها جزء مدني وجزء كهروميكانيك وهذا تشابك كبير يحتاج إلى وفت، مشيرا إلى أن نسب إنجاز المشروعات مرتفع، وحاليا يتم الإعداد لمختلف المشروعات في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.