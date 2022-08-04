رامي جمال يطرح أغنية جديدة «قمر ومنور».. «فيديو»

أعلن الفنان رامي جمال، عن طرح أغنية جديدة، تحمل اسم «قمر ومنور»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر رامي جمال الأغنية، وعلق عليها بمقطع من كلماتها كالتالي: «أنا لو أوصف حاسس إيه.. هحتاج 60 سنة قدام.. مفيش حاجة حبيبي معاك.. بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس.. طول ما أنا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك.. بتقتلني»، وتابع: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة قمر ومنور، دلوقتي على قناتنا على يوتيوب».

رامي جمال يطرح نقطة ضعف

وطرح الفنان رامي جمال أمس الأربعاء، أغنية جديدة تحمل عنوان «موقف ضعف»، وقال عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «هاشوفِك وأنت مكسورة ورجعالي وهاخد حقي بالغالي ويمكن ضَعف هنتلاقي وهيتعاد الزمن تاني.. لكن وأنا جاني وأنت في موقف ضعف».

وأضاف «جمال»: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة موقف ضعف، دلوقتي على قناتنا عبر يوتيوب، إنتاج NogoumRecords كلمات محمد أبو نعمة، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وسام عبد المنعم، ماستر bro music studio تصوير شادي قاسم ستايلست ناريمان».