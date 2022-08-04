مستشار الرئيس لشؤون الصحة: الدولة مهتمة بتطوير منظومة الطب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن مصر مهتمة بتقديم الخدمات الطبية بشكل متطور للمواطنين وكذلك الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وتوفير الخدمة الطبية للمريض في أسرع وقت، مبينا أنه يجب تحسين بيئة العمل للأطباء وسيتم مناقشة قانون يخص أحوال الأطباء لحمايتهم وحماية الأماكن التي يعملون فيها.

مصر دولة تبني نفسها

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن 99% من مشاكل الأطباء المريض ليس له ذنب فيها سواء الاعتداء على الأطباء لأنه يكون من قبل أهله وليس منه، لافتا إلى أن أي تدخل طبي في العالم يشمل نسب أخطاء وقد يؤدي إلى وفاة أو مضاعفات، متابعا: «إحنا دلوقتي بتبني نفسيها بشكل سريع وهي بتنقذ الأمراض ولما جهاز يتكسر من أهل مريض بيكلفنا كتير والأسعار حاليا عاليا جدا في ظل الظروف العالمية».

لقاء الرئيس مع عوض تاج الدين

وفي سياق متصل، ذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث عبر موقع «فيس بوك»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين منذ ساعات للوقوف على الحالة الصحية لفيروس كورونا بالبلاد وكذلك الإعلان عن موعد بداية الفصل الدراسي الجديد والسنة الدراسية الجديدة.