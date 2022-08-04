ضبط 600 كيلو ملح «سياحات» مجهول المصدر بكفر الشيخ

تمكنت حملة تفتيشية لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ من ضبط عدد 600 كيلوجرام ملح «سياحات» مجهول المصدر، وذلك داخل إحدى مناطق تجميع الملح الذي يتم تكوينه من مياه البحر الأبيض المتوسط، ويجري فحصها لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، وذلك أمام قرى بر بحري، الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مكثفة لمنع التلاعب والغش التجاري

وأضاف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت ضبط 75 كيلو جبن، داخل أحد المحلات بمركز الحامول غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق بشكل مستمر، لضبط المخالفين وأصحاب المحلات التجارية، لضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري في السلع الغذائية أو اللحوم ، أو ملح سياحات، بما يضمن محاربة أي حالات لجشع بعض التجار ومحاربة الغلاء.

تكثيف المرور الدوري من قبل مديرية التموين

وأوضح «حبيب» أن عدد سكان محافظة كفر الشيخ نحو 3 ملايين و900 ألف شخص، وتضم عدد 13 مدينة ومركز إداري، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف المرور بشكل دوري من قبل مديرية التموين بالإقليم للحملات التموينية، والتي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التموين ، وكذلك تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بهدف حماية المستهلك من أي ارتفاع قد يحدث بشكل فردي من قبل بعض أصحاب المحلات، أو داخل الأسواق العامة على مستوي المحافظة.