42 طن ملح و4 مخلل.. ضبط أطعمة فاسدة ومجهولة المصدر بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة، حملات مرورية شاملة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وتموين ابو المطامير والنوبارية، ومراقبة الأغذية والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، وجهاز مدينة النوبارية الجديدة.

علاج التخسيس بدون ترخيص

أسفرت الحملات، على مستوى قطاع حماية المستهلك بالبحيرة، عن ضبط محل عطارة، يعرض إعلان مضلل وممارسة العلاج الطبي بدون ترخيص، أو تأهيل علمي لأعمال الحجامة وعلاج التخسيس، علاوة على عدم الإعلان عن أسعار العطارة.

وتحررت عدة محاضر، لأنشطة تجارية مختلفة، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبيه، يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

أطعمة منتهية الصلاحية

في قطاع التموين والطب البيطري بمدينة النوبارية، تم ضبط 2 طن استاكوزا بدون علامات أو بيانات بداخل أحد المصانع، كما تحرر 5 محاضر ذبح خارج المجازر، وضبط 25 كجم، بخلاف ضبط 10 كيلوات جلاش منتهي الصلاحية داخل أحد المطاعم، وتحرير محضر عرض للبيع لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث.

وتحرر في مركز أبو المطامير، 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار، لعدد 4 مطاعم وسنترال ومخبز سياحي، كما تم ضبط 3 محلات جزارة، تذبح خارج المجازر، وضبط 40 طن ملح طعام بدون فواتير، داخل مصنعي ألبان وجبن، وضبط محل لحوم يقليد علامات تجارية على أكياس لتعبئة اللحوم.

ملح فاسد ومخلل به شوائب

على مستوى قطاع مراقبة الأغذية بالنوبارية، تم ضبط 2 طن ملح طعام خشن متحجر، لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 أطنان و2000 كيلو مخلل بدون علامات أو بيانات، تم وضعة بالخلاء ومعرض لأشعة الشمس ويحتوي على شوائب، وضبط 10 براميل ورق عنب في محلول ملحي، تم وضعة بالخلاء، ومعرض لأشعة الشمس، ويحتوي على شوائب.